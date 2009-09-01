У Львові обіцяють забезпечити темпи будівництва стадіону

Рішення Кабінету міністрів виділити Львову кошти на будівництво стадіону до Євро-2012 дозволить забезпечити дотримання темпів будівництва згідно із затвердженими УЄФА графіками.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі “Україна - 2012”, про це заявив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, коментуючи рішення уряду про виділення коштів на підготовку міста до чемпіонату.

"Це важливе рішення. Адже досі було багато обіцянок зі сторони уряду і вже час було впроваджувати їх в життя. Це дасть змогу тримати темпи по будівництву стадіону а також розпочати роботи на ряді важливих доріг", - сказав А.САДОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Кабінет мінстрів окремим розпорядженням виділив 50 млн. грн. на будівництво стадіону у Львові (загалом до кінця року на це має надійти 100 млн. грн.) та 15,5 млн. грн. на реконструкцію комунальних доріг (до кінця року сума становитиме 31 млн. грн.).

Окрім цього, уряд врегулював питання про фінансування до кінця року заходів щодо забезпечення цілодобового водопостачання Львова в обсязі 191 млн. грн.