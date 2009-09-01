Кабмін віддав будівництво терміналу аеропорту Львова губернатору

Кабінет міністрів України передав права з управління будівництвом терміналу аеропорту Львова Львівської обласній державній адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення вчора засіданні Кабінету міністрів журналістам на брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Микола КМИТЬ, зазначивши, що раніше це право належало державі.

Він підкреслив, що таке рішення дасть можливість витримати графік УЄФА з будівництва аеропорту. «Найближчі критичні дати, які є з цього приводу, – це початок будівництва терміналу, а саме його фундаменту. Ці роботи мають розпочатися 15 вересня», - сказав М.КМИТЬ.

Для того, щоб ці роботи розпочалися в строк, зазначив М.КМИТЬ, Кабмін сьогодні прийняв рішення про виділення із стабілізаційного фонду близько 9,8 млн. грн. для викупу приватних споруд, що знаходяться на території майбутнього терміналу.