В УЕФА вважають, що рівень готелів України не відповідає вартості послуг

Офіційний туроператор УЕФА - компанія TUI Travel вважає, що рівень готелів в Україні не відповідає вартості їх послуг і домагатиметься від українських готелів більш прийнятних цінових пропозицій для розміщення «сім`ї» УЕФА під час підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це, а також про брак готелів високої категорійності, йтиметься під час наради керівників приймаючих міст Євро-2012 з представниками TUI Travel 3 вересня в Києві, пише газета «Дело» (№ 136 від 1 вересня).

Як відзначив заступник директора координаційного бюро з підготовки і проведення Євро-2012 в Україні Валерій ЖОЛДАК, вітчизняні п`ятизіркові готелі просять за номер по 800 євро. За його словами, європейці на все це дивляться і дивуються - у них таких цін взагалі немає. У Європі середні ціни на готелі такого рівня починаються від 170 євро.

«УЕФА вважає, що в Києві ціни за добу в готелі надзвичайно високі, в Харкові і Донецьку — дуже високі», - сказав чиновник. У зв`язку з цим, усім містам було виписано рекомендації забезпечити обґрунтовані ціни на послуги готелів.

Тим часом Київ, Харків, Львів і Донецьк вже передали УЕФА гарантії щодо розміщення гостей Євро-2012. Від чотирьох міст було потрібне офіційне підтвердження того, що будівництво і реконструкція готелів, яких бракує, буде завершено до кінця 2011 року.

Київ до цього часу зобов`язався побудувати 18 п`ятизіркових, 33 чотиризіркових і 32 тризіркових готелів. У результаті номерний фонд столиці має скласти 18 тис. номерів.

Харківська влада впевнена у своїх силах. Мер міста Михайло ДОБКІН завірив, що, «ґрунтуючись на помірній ціновій політиці на послуги з тимчасового розміщення, Харків буде здатний прийняти цільові групи УЕФА. Для їх розміщення Харків дав письмові гарантії на 58 готелів на 4 тис. номерів.

Чиновники Донецька стверджують, що їх місто також упорається і навіть перевиконає запити УЕФА. Місто, за даними влади, вже підписало з компанією TUI Travel договори на 2998 готельних номерів.

Найблагополучнішим у питанні розв’язання «готельної» проблеми є Львів. Там з туроператором УЕФА підписали договори 46 готелів. Львів і область гарантують наявність більш як 23 тис. номерів категорії 3-5 зірок.

Після концепції розміщення «сім`ї» УЕФА міста перейдуть до наступного етапу — концепції розміщення уболівальників, яка має бути надана експертам вже до 30 жовтня.