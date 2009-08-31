Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

18:40, 31 серпня 2009
Футбол 2012
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Мега-рахунок від Карпат

Закінчилися матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу:

Таврія - Ворскла 1:0 (Платон 56)

Металург З - Металіст 0:2 (Джексон 10, 84)

Карпати -  Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнєцов 53, Батиста 90+1)

Раніше були зіграні матчі:

Закарпаття - Арсенал 2:1 (Давидов 36, Гомес 84 - Гусєв 65)

Чорноморець - Дніпро 0:1 (Гоменюк 81)

Кривбас - Іллічівець 0:2 (Ліма 75, Тищенко 90+1)

Сьогодні тур закінчиться іграми:

Шахтар - Зоря

Динамо - Металург Д

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