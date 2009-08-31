В Донецьку підтвердили контракт Чигринського з «Барселоною»

ФК «Шахтар» (Донецьк) офіційно підтвердив підписання колишнім захисником клубу Дмитром ЧИГРИНСЬКИМ контракту з іспанською «Барселоною».

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, контракт підписаний сьогодні «після тривалих переговорів донецької та іспанської сторін», а також медичного огляду, який футболіст пройшов у своєму новому клубі. Вартість трансферу становить 25 мільйонів євро, уточнили в «Шахтарі».

У прес-службі зазначили, що керівництво донецького клубу побажало Д.ЧИГРИНСЬКОМУ успіхів у «Барселоні» і подякувало «за все, що він зробив для нашої команди, за прекрасні професійні і людські якості».