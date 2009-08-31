Президент «Барселони» про ”Донбас Арену”: я такого не бачив!
За емоціями спостерігав голова ДонОДА
Президент іспанського футбольного клубу «Барселона» Хоан ЛАПОРТА висловив захоплення новим донецьким стадіоном «Донбас Арена».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на святковому прийомі з нагоди відкриття стадіону голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.
За його словами, 29 серпня на церемонії відкриття «Донбас Арени» був присутній президент ФК «Барселона» Х.ЛАПОРТА і «він висловив захоплення - я такого не бачив!». У президента іспанського футбольного клубу викликали захоплення як сама інженерна споруда, так і ті святкові заходи під час церемонії відкриття стадіону, пояснив В.ЛОГВИНЕНКО.
У свою чергу губернатор подякував президенту ФК «Шахтар» Рінату АХМЕТОВУ за такий прекрасний подарунок регіону. «Я щиро хочу подякувати насамперед Ріната Леонідовича АХМЕТОА за те, що він ухвалив рішення і втілив його в життя в найкоротші терміни», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО, відзначивши: «Ми сьогодні бачимо, наскільки важко йдуть процеси (будівництва стадіонів до Євро-2012 - УНІАН) в Львові і в Києві».
На думку губернатора, в Донецьку «грамотно було організовано роботу на будівельному майданчику, унікальні інженерні і архітектурні рішення було втілено в цю ідею, у цей проект».
«Ще раз говорю, що подібного в Україні немає, і я вам сміливо можу сказати - і не буде. І ми цим пишаємося, що саме в Донецьку створено таку споруду», - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО.