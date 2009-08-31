У Києві визначили місця для відстою автобусів під час Євро-2012

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21 серпня затверджено 10 місць під облаштування майданчиків для відстою автобусів у рамках підготовки міста до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Текст розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно із розпорядженням, майданчики для відстою автобусів будуть відкриті: вул. Бориспільська біля станції метро “Червоний хутір”; вул. Червоноармійська зліва від палацу “Україна”; бул. Дружби народів, 28; просп. Броварський між вул. Кіото і Броварським просп.; на просп. Перемоги, 67 біля станції метро “Нивки”; просп. Академіка Палладіна, 32/34 біля метро “Академмістечко”; на просп. Бажана біля станції метро “Харківська”; вул. Горького біля станції метро “Либідська”; просп. Оболонський біля станції метро “Героїв Дніпра”; просп. Академіка Глушкова на перетині з Кільцевою дорогою у напрямку Одеси.

Як зазначається у рішенні, реалізація проекту має поліпшити транспортне обслуговування пасажирів та звільнити дороги від заторів.

Забезпечити проектування і проведення облаштування майданчиків для відстою автобусів доручено КП “Київдорсервіс”. Це підприємство має спільно зі столичним Головним управлінням економіки та інвестицій залучити інвесторів до фінансування робіт.

Розпорядженням також доручено районним держадміністраціям Києва надати пропозиції щодо додаткових місць проектування та облаштування майданчиків.