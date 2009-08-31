«Динамо» представило нового гравця – Андрія Шевченка

У неділю, 30 серпня, київське “Динамо” на спеціально скликаній прес-конференції представило громадськості свого нового гравця - нападника і капітана національної збірної України Андрія ШЕВЧЕНКА.

Як передає сайт Champion, у прес-конференції, окрім самого футболіста, брали участь президент ФК «Динамо» Ігор СУРКІС, а також головний тренер команди Валерій ГАЗЗАЄВ.

І.СУРКІС зазначив, що давно поставив собі за мету повернути А.ШЕВЧЕНКА в клуб.

«Сказати, що я сьогодні щасливий - нічого не сказати, - сказав президент клубу. - Ми повернули символ київського «Динамо», ми повернули Героя України, який зробив для нашої країни, мабуть, стільки, скільки не зробив жоден політик. Відтепер ШЕВЧЕНКО - гравець «Динамо», ні про яку оренду не йдеться. Контракт підписаний по схемі 1+1».

У свою чергу наставник команди зауважив, що «дуже радий, що у «Динамо» повернувся такий видатний футболіст як А.ШЕВЧЕНКО».

«Він нам, безумовно, допоможе і у Лізі Чемпіонів, і в чемпіонаті України. А найголовніше: своїм поверненням у рідну команду він дав приклад всім хлопчикам, які люблять футбол», - сказав В.ГАЗЗАЄВ.

А.ШЕВЧЕНКО подякував І.СУРКІСУ та В.ГАЗЗАЄВУ за перехід у «Динамо».

«Я дуже радий, що повернувся у свій рідний клуб. Прийшов час знов грати за честь «Динамо», знову радувати наших уболівальників. Але вже зараз треба братися до роботи - у нас дуже сильна група Ліги Чемпіонів. Але чим група сильніша, тим краще для «Динамо», - сказав футболіст.

Як повідомляв УНІАН, А.ШЕВЧЕНКО підписав дворічний контракт з "Динамо" і через 10 років після переходу до італійського "Мілана" знову повернувся в рідну команду.