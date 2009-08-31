В Мінспорту пророкують Олімпійському фінал Євро-2012

Аналіз виконання будівельних робіт з реконструкції національного спортивного комплексу "Олімпійський" свідчить про те, що київський стадіон має всі шанси стати головною ареною чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на якій відбудеться фінальний матч Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, такий висновок зробив заступник міністра Сергій ДРАЧ після чергового засідання штабу з реконструкції НСК "Олімпійський".

За його словами, усі роботи на стадіоні виконуються чітко за графіком, узгодженим з УЄФА.

Проаналізувавши звіт представників генпідрядника АТ ХК "Київміськбуд" та 29 будівельних організацій, заступник міністра повідомив, що сьогодні розгорнуто основні будівельні роботи з реконструкції НСК "Олімпійський" згідно з затвердженим проектом. Роботи ведуться у дві-три зміни, безперебійно, на кількох ділянках одночасно.

Відповідно до графіка виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський", станом на 28 серпня на стадіоні завершені демонтажні роботи, роботи з прокладання прохідного комунікаційного колектора та перенесення інженерних мереж з-під стадіону. Завершені роботи з підсилення фундаментів верхнього ярусу трибун та північного в’їзду в чашу спортивної арени. Виконані роботи з будівництва фундаментів підпірних стін та естакади.

Будівельники почали зводити залізобетонний каркас естакади та об’їзної дороги. Тривають роботи з формування нижнього ярусу трибун. Також споруджується зона обслуговування вболівальників та VIP-зона. Почались відновлення верхнього ярусу трибун.

На сьогодні до виконання робіт задіяно близько тисячі робітників та майже 400 інженерно-технічних працівників, працює 162 одиниці будівельної техніки.

За словами заступника міністра, вже в серпні, згідно з графіком виконання робіт з реконструкції стадіону, будуть розпочаті роботи з облаштування навісу над трибунами.

В межах договору генпідряду "Київміськбуд" здійснив конкурсний відбір підрядників на виконання навісу над трибунами. Цей етап реконструкції є найбільш конструктивно складним та дорогим у проекті реконструкції. Субпідрядником на виконання цих робіт визначено переможця конкурсу ТОВ "Завод Майстер Профі Україна" (м.Дніпропетровськ).