В Донецьку урочисто відкрито ”Донбас-Арену” (фото)
Шахтарі, інопланетяни, перші особи держави і зірки естради
|Чаша донецької арени
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на відкритті стадіону.
“Донбас Арена” – це подарунок всій Україні”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав, що радий бути сьогодні “на знаковій події не тільки для Донецька, а й усієї України”.
|Фрагмент Гранд-шоу
В.ЮЩЕНКО подякував президенту ФК “Шахтар” Ринату АХМЕТОВУ за новий стадіон і закликав брати приклад з Донецька.
“Переконаний, що на цьому стадіоні Україна здобуватиме великі перемоги”, - зазначив Глава держави.
|Гранд-шоу з олімпійськими розмахом
На урочистостях були присутні присутні В.ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та низка вітчизняних і зарубіжних політиків, а також спортивних діячів.
|Матч "гірників" з "інопланетянами" (елемент вистави)
Гранд-шоу складалося з низки елементів і театралізованих вистав. На його відкритті виступили Наталка МОГИЛЕВСЬКА, Світлана ЛОБОДА, Альона ВІННИЦЬКА та Діма БІЛАН. Родзинкою став годинний концерт американської зірки БЕЙОНСЕ.
Організатором церемонії виступила італійська компанія, яка раніше організовувала церемонії відкриття Олімпійських ігор, і зокрема останніх у Пекіні 2008 року.
“Донбас-Арена” є першим стадіоном у східній Європі, спроектованим та побудованим у відповідності зі стандартами УЄФА для категорії “еліт” (5 зірок). На стадіоні впроваджені найбільш сучасні IT-технології, що створюють високий рівень комфорту та сервісу для всіх категорій відвідувачів. Зокрема, в чаші стадіону є 3 ресторани, 4 бари, десятки фаст-фудів, фітнес-центр, музей та фірмовий магазин ФК “Шахтар”. Арена вміщує 50 тис. глядачів, глядацькі трибуни закриті дахом.
|Піротехнічне шоу - кульмінація церемонії
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