В Донецьку урочисто відкрито ”Донбас-Арену” (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що новий стадіон у Донецьку “Донбас Арена” – це яскравий приклад внеску бізнесу в розвиток спорту і назвав його подарунком всій Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на відкритті стадіону.

“Донбас Арена” – це подарунок всій Україні”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав, що радий бути сьогодні “на знаковій події не тільки для Донецька, а й усієї України”.

Президент нагадав про перемогу ФК “Шахтар” у кубку УЄФА, про впевнену перемогу юнацької збірної України з футболу в Євро-2009, яке нещодавно відбулося в Донецьку та Маріуполі. У зв’язку з цим він відзначив важливий внесок нового стадіону для пропаганди здорового способу життя серед молоді.

В.ЮЩЕНКО подякував президенту ФК “Шахтар” Ринату АХМЕТОВУ за новий стадіон і закликав брати приклад з Донецька.

“Переконаний, що на цьому стадіоні Україна здобуватиме великі перемоги”, - зазначив Глава держави.

Р.АХМЕТОВ зі свого боку зауважив, що ідея побудувати найкращий стадіон для вболівальників Донецька з’явилася 10 років тому і сьогодні вона нарешті повністю реалізована. Звертаючись до присутніх на церемонії відкриття донеччан, він сказав: “Донбас Арена” збудована завдяки вам і для вас”.

На урочистостях були присутні присутні В.ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та низка вітчизняних і зарубіжних політиків, а також спортивних діячів.

Гранд-шоу складалося з низки елементів і театралізованих вистав. На його відкритті виступили Наталка МОГИЛЕВСЬКА, Світлана ЛОБОДА, Альона ВІННИЦЬКА та Діма БІЛАН. Родзинкою став годинний концерт американської зірки БЕЙОНСЕ.

Організатором церемонії виступила італійська компанія, яка раніше організовувала церемонії відкриття Олімпійських ігор, і зокрема останніх у Пекіні 2008 року.

“Донбас-Арена” є першим стадіоном у східній Європі, спроектованим та побудованим у відповідності зі стандартами УЄФА для категорії “еліт” (5 зірок). На стадіоні впроваджені найбільш сучасні IT-технології, що створюють високий рівень комфорту та сервісу для всіх категорій відвідувачів. Зокрема, в чаші стадіону є 3 ресторани, 4 бари, десятки фаст-фудів, фітнес-центр, музей та фірмовий магазин ФК “Шахтар”. Арена вміщує 50 тис. глядачів, глядацькі трибуни закриті дахом.

Загальна вартість проекту стадіону та розташованого навколо нього парку становить 400 млн. дол. США.

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