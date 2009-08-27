Тимошенко не має сумнівів, що Україна вчасно підготується до Євро

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні не має бути будь-яких сумнівів у тому, що Україна буде вчасно готова до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу у Харкові, наголосивши, що сьогодні особисто ознайомилася з тим, як у Харкові проходить будівництво аеропорту і стадіону до чемпіонату.

«Тим, хто має сумніви щодо того, що Україна буде підготовлена до Євро-2012, я пропоную приїхати до Харкова, до Донецька, до Києва, подивитися, якими темпами будується НСК «Олімпійський». І навіть Львів, який пізніше за всіх почав готуватися, сьогодні вже має серйозні результати щодо будівництва і терміналу, і стадіону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що на прикладі Харкова можна зробити висновок, що над підготовкою до Євро-2012 в Україні працює сильна команда, і Україна буде готова до проведення чемпіонату «навіть раніше, ніж ми це собі запланували».