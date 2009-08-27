У Києві відкрився п`ятизірковий готель

Сьогодні, 27 серпня, в Києві відкрився п`ятизірковий готель InterContinentalKyiv по вулиці Велика Житомирська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний менеджер InterContinentalKyiv Леон ЛАРКІН.

За його словами, заповнюваність готелю очікується на рівні 65-70% на рік. Генеральний менеджер розраховує, що в основному готель відвідуватимуть бізнесмени. За даними Л.ЛАРКІНА, вартість стандартного номера становить близько 400 євро за ніч, президентського номера – 14,5 тис. євро за ніч, королівського номера - 7,5 тис. євро. Усього в готелі 272 номери, включаючи 5 посольських апартаментів. Площа королівського номера становить близько 200 кв. метрів, площа президентських апартаментів - близько 300 кв. метрів. Президентські апартаменти включають кімнату для охорони, кухню, хол, вітальню, кабінет, гардероб, спальню, санвузол, ванну, а також індивідуальний ліфт.

Л.ЛАРКІН додав, що постояльці готелю зможуть обирати подушки на свій смак, а президентський номер буде укомплектований книгами.

Першим гостем нового готелю став мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який оцінив готель як один з кращих у Європі, а ціни – як достатньо помірні. Він пообіцяв відвідати готель як гість, зазначивши, що тут хороший ресторан.

Мер також сказав, що до 2011 року Київ підготує 7300 готельних номерів різних категорій. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що тримає під особистим контролем видачу дозвільної документації на будівництво готелів. За його даними, на сьогодні в Києві на етапі будівництва знаходиться 18 готелів, зокрема 5 п`ятизіркових.

Мер Києва уточнив, що на сьогодні для проведення Євро-2012 не вистачає понад 3000 номерів у п’яти- і чотиризіркових готелях. За його даними, адміністрація веде переговори з інвесторами готелів, які розраховували на кредитні ресурси, але у зв`язку з кризою не можуть їх одержати, про передачу своїх прав на будівництво за відповідну винагороду успішним українським або зарубіжним компаніям.

Довідка УНІАН. Intercontinental Hotels Group управляє найбільшою в світі за кількістю номерів мережею готелів. Компанії належать такі бренди, як InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn.