Тимошенко про стадіон у Харкові: це – фантастика!

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила задоволення ходом реконструкції харківського обласного спортивного комплексу «Металіст», який готується до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр оглянула стадіон в рамках робочої поїздки до Харкова.

«Це – фантастика!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, емоційно коментуючи побачене на стадіоні.

В екскурсії по стадіону “Металіст” прем’єр-міністра супроводжував головний інвестор проекту, координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він поінформував главу уряду про хід виконання робіт з оновлення головної спортивної арени Харківщини. За словами інвестора, на сьогодні закінчено спорудження цілісного комплексу східної та південної трибун стадіону «Металіст», прокладені кабельні системи для підігрівання футбольного поля, виконані роботи з благоустрою значної частини прилеглих територій, введено в експлуатацію теплопункт для обігріву всіх підтрибунних приміщень стадіону, підготовлено 48 фундаментів під опори для нового даху стадіону, встановлено всі опори для нового даху.

Загалом, за даними О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, на сьогодні виконано 90% від запланованого обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, офіційне відкриття реконструйованого стадіону «Металіст» заплановано на 5 грудня 2009, на кілька місяців раніше наміченого.