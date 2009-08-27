Сьогодні вирішиться доля трьох українських клубів у Лізі Європи

Услід за "Шахтарем", який обіграв за сумою двох матчів турецький Сівасспор, – 3:0 (у гостях) і 2:0 (вдома), сьогодні спробують завоювати місця в груповому етапі Ліги Європи ще три українські клуби. За право виступити в груповому етапі турніру "Металург" у Відні позмагається з Аустрією, харків`яни приймуть інший австрійський клуб – "Штурм", а "Ворскла" в Полтаві зіграє з португальською "Бенфікою".

Хороші шанси на вихід до наступного кола має "Металіст", відзначає "Коммерсантъ-Україна". Харків`яни прийматимуть австрійський "Штурм" після нічиєї в Граці – 1:1. У першій зустрічі "Металіст" непереконливо грав в обороні і уник поразки завдяки тому, що футболісти "Штурм" не реалізували свої гольові моменти. У зустрічі у відповідь головний тренер "Металіста" Мирон Маркевич дістав можливість налагодити оборонну гру команди – до складу повернеться опорний півзахисник Валентин Слюсар, який відбув дискваліфікацію. Нагадаємо, його усунули від виступів на два місяці за застосування допінгу. Крім того, після тривалої перерви, пов`язаної з травмою, повернувся на поле лідер атаки "Металіста" – Джексон Коельйо, який поступово набирає форму і вже встиг зіграти в першому матчі проти віденського клубу. Після зустрічі з "Штурмом" у Граці "Металіст" не проводив матчів – гру команди Мирона Маркевича в чемпіонаті України проти "Шахтаря" перенесли на вересень через ігри "гірників" у Лізі Європи (відбулася у вівторок) і матчу донеччан за Суперкубок UEFA з "Барселоною", який пройде завтра. "Штурм" же в неділю провів важку домашню зустріч проти суперника донецького "Металурга" в Лізі Європи – віденської "Аустрії" – і поступився – 0:1. Судити матч "Металіст"–Штурм буде норвежець Свейн Оддвар Моен.

Перемогу над "Штурмом" в австрійській першості приніс "Аустрії" точний удар словенського Міленко Ачимовіча. Саме цей футболіст відкрив рахунок у матчі з "Металургом" в Донецьку, майстерно реалізувавши штрафний, а команда Миколи Костова, незважаючи на значну перевагу, лише в компенсований арбітром час змогла вирвати нічию – 2:2. Такий результат зобов`язує донеччан сьогодні або перемагати, або грати внічию, забиваючи мінімум два голи. У Відні, як і в першому матчі проти "Аустрії", "Металург" гратиме без травмованого основного форварда – Мусавенгоси Мгуні. Втім, у домашній зустрічі першості країни проти запорізького "Металурга" Мгуні успішно замінив Чипріан Танаса. Румунський нападаючий відзначився дублем, ще один гол забив з пенальті Велізар Дімітров – донеччани перемогли – 3:0. Судити матч "Аустрія" –"Металлург" буде Крістінн Якобссон з Ісландії.

Шанси ще одного українського клубу – "Ворскли" – зіграти в груповому етапі Ліги Європи незначні, оскільки в першому матчі полтавчани поступилися в Лісабоні "Бенфіці" – 0:4. У зустрічі у відповідь команді Миколи Павлова навряд чи допоможе навіть те, що португальський клуб прибув до Полтави без одного з лідерів півзахисту – аргентинця Пабло Аймара – і бразильського форварда Велдона, який забив у ворота володаря Кубка України четвертий гол. До того ж минулої неділі "Ворскла" провела важкий матч у чемпіонаті України, зігравши вдома внічию з "Динамо" – 1:1. Судити зустріч "Ворскла"–"Бенфіка" буде швейцарець Клаудіо Чирчетта.

Трансляції:

20.15 "Металіст" - "Штурм", ТЕТ

20:15 "Аустрія" - "Металург” Д, Футбол

21:45 "Ворскла" - "Бенфіка", ICTV