Іспанські ЗМІ: Чигринський 1 вересня перейде до Барселони

Провідні іспанська і каталонська спортивні газети повідомили про те, що Дмитро Чигринський таки виступатиме за Барселону.

Джерела близькі до гравця повідомили Marca, що вже у вівторок Чигринський погодив умови особистого контракту з Барселоною, а в четвер підпише контракт з каталонським клубом прямо на місці їх битви за Суперкубок Європи. Проте обнародуваний цей факт буде не раніше суботи після того, як суперники зіграють між собою.

У п`ятницю Чигринський зіграє свій останній поєдинок за Шахтар, а до першого вересня його повинні представити громадськості. Marca також назвала трансфер Чигринський виключно бажанням Гвардіоли.

El Mundo Deportivo пише, що вчора Барселона досягла остаточної угоди з Шахтарем в ході телефонної розмови. Клуби зійшлися на сумі 25 мільйонів євро, залишилося тільки домовитися, яким способом будуть переведені гроші, адже Шахтар традиційно хоче всю суму відразу, без звичайної європейської практики - розстрочки.

Контракт з 22-річним захисником буде підписаний на п`ять років до 2014 року. Як і в випадку із Златаном Ібрагимовічем, Пеп Гвардіола залишився дуже задоволений роботою керівництва клубу.

Підлив масла у вогонь і хавбек Шахтаря Вілліан, який розповів про ситуацію в інтерв`ю радіо RAC1. "Чигринський дуже радий опинитися в клубі, де хоче грати кожен".

"Це тихий, стриманий і мовчазний хлопець. У нього відмінний характер і всі задатки, щоб вирости в гравця високого рівня. Він здорово уміє розпоряджатися м`ячем і починати атаки своєї команди".

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