Шевченко не потрапляє в заявку на Лігу чемпіонів

У найближчі декілька днів Андрій Шевченко таки може покинути Челсі.

Як повідомляє The Times, вчора Карло Анчелотті повідомив своє давньому підопічному, що не планує вносити його до заявки на Лігу чемпіонів. Третій бомбардир в історії турніру поступиться місцем своїм партнерам Дрогба, Анелька і Калу.

Річ у тому, що кожен клуб повинен заявити на турнір 22 гравці до наступного вівторка, і Шевченко просто не вписується до цього списку. Четвертим же форвардом команди стане 19-річний новачок Даніель Старрідж, якого можна провести за списком В.

Минулого тижня Анчелотті наполягав, що у Шевченка є майбутнє в Челсі. Італієць тримає в думці січневий Кубок африканських націй, куди виїдуть Дрогба і Калу. Проте невідомо, як сприймає таке ставлення сам українець.

Нагадаємо, що Дрогба із-за дискваліфікації пропустить три перші тури групового турніру Ліги чемпіонів і це єдина надія Шевченка. Тепер багато що залежатиме від сьогоднішнього жеребкування.

football.ua