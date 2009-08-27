Історичне протистояння Шахтаря і Барселони побачать далеко не всі

Переважна частина українських уболівальників не побачить матч за Суперкубок УЄФА між донецьким «Шахтарем» та іспанською «Барселоною».

Історичне протистояння в Україні можна буде подивитися тільки на супутникових «Спорт 1» і «НТВ+Футбол».

Початок прямого ефіру зі стадіону «Луї II» в Монте-Карло - у п`ятницю, 28 серпня, о 21:30.

Зустріч «гірників» з каталонцями також покажуть у записі. Телеканал «НТВ+Футбол» почне трансляцію 29 серпня о 11:20, а «Спорт 1» - 30 серпня о 02:30.

Але ті вболівальники, у кого удома є інтернет, можуть не горювати. В інтернеті багато сайтів транслюватимуть цей матч. Для цього слід у "пошуку" набрати слова: трансляція матчу on-line Шахтар-Барселона, - і ви успішно зможете повболівати за українську або іспанську команду за кухлем пива, радить UA- Reporter.