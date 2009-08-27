В Донецьку модернізують колії залізничної станції

У рамках підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Донецька залізниця проводить ремонтні роботи колійної системи на станції Донецьк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку, на сьогодні демонтовано 3,4 км та укладено 5 км колії, а також установлено 30 нових комплектів стрілочних переводів на залізобетонних брусах.

Модернізація колійної системи станції Донецьк дозволить у перспективі розділити пасажирський та вантажний рух, коли збільшиться пасажиропотік і зростуть обсяги роботи залізниці.

Також тривають колійні роботи в напрямку Лозової, де вже модернізовано 34,8 м колії на дільниці Лозова—Успенська.

Нагадаємо, дільниця Донецьк—Лозова—Павлоград—Київ буде призначена для прискореного руху пасажирських поїздів у період проведення Євро-2012 в Україні.