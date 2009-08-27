У Харкові з’явився другий 5-зірковий готель

Інформує міськрада

У Харкові з’явився другий 5-зірковий готель – відповідний сертифікат видано арт-готелю «Космополіт». Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, номерний фонд готелю складає 29 номерів найвищої категорії. Нагадаємо, що перший у Харкові сертифікат про відповідність 5-зірковому статусу в липні виданий готелю Sun Light Hotel на 38 номерів.

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