У Харкові з’явився другий 5-зірковий готель
10:14, 27 серпня 2009Футбол 2012
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Інформує міськрада
У Харкові з’явився другий 5-зірковий готель – відповідний сертифікат видано арт-готелю «Космополіт».
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, номерний фонд готелю складає 29 номерів найвищої категорії.
Нагадаємо, що перший у Харкові сертифікат про відповідність 5-зірковому статусу в липні виданий готелю Sun Light Hotel на 38 номерів.
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