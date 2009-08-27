На Донбас Арені запрацював гранітний м`яч-фонтан (фото)

09:58, 27 серпня 2009
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28 тонн, 2,7 м в діаметрі

На Донбас Арені запрацював гранітний м`яч-фонтан, встановлений на південному підході до стадіону.

Ще кілька днів тому парк навколо стадіону відкрили для відвідувачів, і, незважаючи на будівельні процеси, що тривають у деяких місцях, він одразу ж заповнився людьми. Щоправда унікальний м`яч все ще залишався прихованим від очей відвідувачів.

І ось тепер, коли всі брудні роботи в південній частині парку завершилися, з грандіозної скульптури зняли захисне покриття. Вода потекла й почала поволі обертати гігантську кулю.

Нова визначна пам`ятка одразу ж привернула загальну увагу і кожен гість поспішав сфотографуватися на фоні гіганта.

”Це просто неймовірно! Така величезна куля, ще й обертається під тиском води! Не сумніваюся, що м’яч буде занесений до Книги рекордів. Смішно, але я як маленька дитина обійшов цей фонтан з усіх боків, розглянув графіку і навіть перевірив, чи справжня там вода. У житті не бачив нічого схожого!” – поділився враженнями один з відвідувачів парку.

Довідка. 28-тонний гігант створювався німецькими майстрами з граніту особливої породи (Tittlinger). Його діаметр складає більш ніж 2,7 м. Сірі елементи на поверхні – це відполірований граніт, а чорні мають піскоструминну обробку й акрилове покриття. Обертається куля під тиском двох струменів води завдяки ідеально круглій формі. Управляється система спеціальним автоматизованим програматором.

Медіацентр Донбас Арени

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