Результати матчів Ліги чемпіонів

Переможці переходять у груповий раунд

Закінчилися матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Арсенал - Селтік 3:1. Перший матч 2:0 Штутгарт - Тимішоара 0:0 (2:0) Фіорентина - Спортинг 1:1 (2:2) АПОЕЛ - Копенгаген 3:1 (0:1) Олімпіакос - Шериф 1:0 (2:0) Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі Андерлехт - Ліон 1:3 Перший матч 1:5 Дебрецен - Левськи 2:0 (2:1) Маккабі (Хайфа) - Ред Булл (Відень) 3:0 (2:1) Атлетіко - Панатінаїкос 2:0 (3:2) Цюріх - Вентспілс 2:1 (3:0) Переможці виходять до групового раунду (жеребкування 27 серпня), ті, що програли переходять до групового раунду Ліги Європи (жеребкування 28 серпня).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter