Результати матчів Ліги чемпіонів

09:27, 27 серпня 2009
Футбол 2012
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Переможці переходять у груповий раунд

Закінчилися матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів

Арсенал - Селтік 3:1. Перший матч 2:0

Штутгарт - Тимішоара 0:0 (2:0)

Фіорентина - Спортинг 1:1 (2:2)

АПОЕЛ - Копенгаген 3:1 (0:1)

Олімпіакос - Шериф 1:0 (2:0)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі

Андерлехт - Ліон 1:3 Перший матч 1:5

Дебрецен - Левськи 2:0 (2:1)

Маккабі (Хайфа) - Ред Булл (Відень) 3:0 (2:1)

Атлетіко - Панатінаїкос 2:0 (3:2)

Цюріх - Вентспілс 2:1 (3:0)

Переможці виходять до групового раунду (жеребкування 27 серпня), ті, що програли переходять до групового раунду Ліги Європи (жеребкування 28 серпня).

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