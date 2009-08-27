У Польщі застерігають від купівлі квитків на Євро-2012

Польський координатор підготовки до Євро 2012 компанія PL 2012 застерігає від купівлі квитків на матчі чемпіонату від фірм, що не мають на це право.

Як передає кореспондент УНІАН, у Польщі вже з’явились організації, котрі пропонують продаж квитків, незважаючи на те, що визначення груп відбудеться лише в лютому наступного року, а учасники матчів чемпіонату стануть відомі в грудні 2011 року.

«Такі дії виконують структури, які не мають жодних прав на дистрибуцію квитків на матчі Євро-2012 і є нелегальними», - відзначає національний координатор з питань інтелектуальної власності PL.2012 Томаш ЗАХОРСЬКИЙ.

Спекулянти намагаються продати квитки, висилаючи свої пропозиції, зокрема, великим фірмам.

Т.ЗАХОРСЬКИЙ наголосив, що продаж квитків на Євро-2012 не розпочався, й тому ніхто не має право їх розповсюджувати.

Він додав, що кожен, хто купує такі квитки, повинен усвідомлювати, що їх можуть не впустити на стадіон через те, що вони куплені через «нелегальний канал».

Перепродаж квитків карається польським національним законодавством.

PL 2012 відзначила серйозність проблеми спекуляції квитками на футбольні матчі європейських чемпіонатів, якими нерідко займаються міжнародні злочинні групи.

Під час останнього чемпіонату особи, які купували квитки у спекулянтів, втратили кілька сотень тисяч євро.

«Фірми, які продають сьогодні пакети для десяти осіб на матч відкриття Євро-2012 хочуть кілька десятків тисяч євро», - відзначила PL 2012.