Польща виділить на залізничні вокзали близько $100 млн.

У Польщі наступного року планують виділити на модернізацію залізничних вокзалів в рамках підготовки до Євро-2012 близько 100 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними компанії PL2012, польський уряд виділить на модернізацію близько третини з цих коштів, а решту має бути профінансовано за рахунок власних коштів державної залізничної компанії PKP та інших джерел.

Загалом планується реконструювати щонайменше 33 об’єкти.

За даними Найвищої контрольної палати (NIK), половина з залізничних вокзалів Польщі не у повній мірі готові приймати пасажирів.

На 42 із 265 контрольованих об’єктів не було доступу до туалетів, кас продажу квитків та залів відпочинку.

У майже на 70 не працювали камери зберігання багажу, а в більш як 100 випадках зафіксовано відсутність таблиць з розкладами руху поїздів. На деяких вокзалах навіть не було вивісок з їх назвами.

При цьому, за даними PL2012, недоліки зафіксовано не лише на малих залізничних вокзалах, а й на великих, серед яких вокзали у Катовіце, Варшава-Центральна та Варшава-Східна.