Стадіон Ахметова вразив Януковича

Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться в Україні завдяки таким людям як президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив учора на міні-брифінгу в Донецьку під час відвідин разом з Р.АХМЕТОВИМ нового стадіону «Донбас Арена».

«Євро-2012 відбудеться завдяки, насамперед, таким людям, як Рінат АХМЕТОВ», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що «в багатьох містах, де спорт, футбол люблять більше, ніж гроші, вкладають в інфраструктуру спорту фінансові ресурси». На думку В.ЯНУКОВИЧА, «вони вкладають у майбутнє нашої країни, імідж нашої держави».

«Ось яскравий приклад: люди сюди (на «Донбас-Арену» - УНІАН) прийдуть з гарним настроєм, в такому ж настрої підуть звідси. Команда гратиме з гарним настроєм. Думаю, і все інше в нашому житті піде по-іншому», - зазначив лідер Партії регіонів.

Він висловив думку, що Україна має проводити «наполегливу, агресивну політику в плані підготовки проведення Євро-2012. Сьогодні відлік часу йде на дні, на годинник, говорити ніколи, мають встигнути, навіть зобов`язані зробити це».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що новий стадіон «Донбас-Арена» його дуже вразив. «Я бував на різних стадіонах. Але цей стадіон мене дуже вразив», - сказав він після того, як разом з Р.АХМЕТОВИМ оглянули стадіон, пройшлися по газону і глядацьким секторам, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ висловив Р.АХМЕТОВУ слова подяки за все те, що він робить для розвитку спорту в Україні. «Рінат АХМЕТОВ вкладає значні кошти в майбутнє нашої країни та імідж нашої держави», - сказав лідер Партії регіонів.

У свою чергу, Р.АХМЕТОВ висловив вдячність В.ЯНУКОВИЧУ за те, що він знайшов час і можливість приїхати і подивитися, як іде підготовка до відкриття найсучаснішої спортивної арени України. За словами Р.АХМЕТОВА, «Віктор ЯНУКОВИЧ завжди з командою. Він завжди уболівав за команду, і уболівальники його люблять».

Як повідомляв УНІАН, відкриття стадіону «Донбас-Арена» відбудеться 29 серпня.