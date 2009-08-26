Київ планує підготувати 9,8 тис. готельних номерів для гостей ЧЄ-12

Київ до 2011 року планує підготувати 9851 номер у готелях різних категорій для розміщення гостей Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час наради з підготовки інфраструктури до Євро-2012.

За його словами, зокрема, 2622 номери будуть підготовлені в п`ятизіркових, 5372 номери – в чотиризіркових і 1813 номерів – у тризіркових готелях.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що на сьогодні укладено договори з TUI Travel про розміщення на 199 номерів у п`ятизіркових готелях (у «Прем’єр-палаці» і «Камелоті»), 559 номерів – у чотиризіркових і 1446 номерів – у тризіркових готелях. Найближчим часом у діючих готелях планується укласти договорів з TUI Travel на 539 номерів у п`ятизіркових готелях (Hyatt, “Опера”, InterContinental Kyiv), 576 номерів – у чотиризіркових готелях і 329 номерів – у тризіркових готелях.

При цьому, за оцінками КМДА, реально будуть збудовані і є попередні домовленості з TUI Travel про укладання договорів на 1734 номери в п`ятизіркових готелях, 1932 номери – в чотиризіркових готелях і 1813 номерів – у тризіркових готелях.

При цьому А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що з урахуванням діючих готелів і ті, що будуються, дефіцит номерів у п`ятизіркових готелях становить 216 номерів, у чотиризіркових – 3018 номерів, у тризіркових – профіцит 1413 номерів.

За його даними, очікується, що за державної підтримки до кінця 2011 року буде введено в експлуатацію 779 номерів у п`ятизіркових готелях, 2271 номер – в чотиризіркових готелях, а також планується, що 825 номерів у готелях «Русь», «Братислава», «Пролісок», «Імпресса» підвищать свою категорію до чотирьох зірок. Крім того, дефіцит номерів планується покрити за рахунок збільшення укладених з TUI Travel договорів до 90% номерного фонду готелів (109 номерів у п`ятизіркових готелях і 344 – у чотиризіркових).

Він нагадав, що на вимоги УЄФА, Київ має підготувати для розміщення гостей Євро-2012 7300 номерів, з яких 1950 номерів у п`ятизіркових готелях, 4950 номерів – у чотиризіркових готелях і 400 номерів – у тризіркових готелях.