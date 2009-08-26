Луческу ображається: Шахтар показує спектакль, а глядачів - мало

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ нарікає, що на матч «гірників» з турецьким «Сівасспором» у кваліфікації Ліги Європи, який донеччани упевнено виграли у себе вдома з рахунком 2:0, прийшло не дуже багато глядачів.

Про це він сказав на прес-конференції після матчу 25 серпня. Згідно з офіційними даними, на стадіоні «Олімпійський», що вміщає 25,6 тис. глядачів прийшло 18 тис. уболівальників.

«Напевно, інтерес до цієї гри був не дуже великим, підтвердження тому - не дуже багато глядачів сьогодні на трибунах», - сказав М. ЛУЧЕСКУ.

За його словами, дивно, що «Шахтар», «в принципі, грає добре, показує спектакль, і при цьому глядачі не приходять на стадіон».

Одночасно, він розуміє, що глядачів було мало, тому що «Шахтар» з рахунком 3:0 виграв у першому матчі в Туреччині. «Припускаю, якби в Туреччині був нічийний результат, стадіон сьогодні був би повний, підтримка з боку уболівальників була серйозніша», - припускає М. ЛУЧЕСКУ.

Проте, йому «вдвічі дивно, що люди не приходять на наші ігри, щоб побачити футбольне видовище». Він нагадав, що «Шахтар» привозить до Донецька хороших гравців, побудував надсучасну «Донбас Арену», і тому йому хотілося б, щоб глядачі приходили на стадіон у великій кількості. «Адже квитки коштують, напевно, в тридцять разів дешевше, ніж на Заході, не думаю, що в цьому проблема», - дивувався М. ЛУЧЕСКУ. Він підкреслив, що команда намагається «грати для задоволення глядачів, щоб їм було приємно дивитися таку гру, і вболівальникам залишилося відповісти тим самим».

Кажучи власне про матч, М. ЛУЧЕСКУ відзначив, що «хорошою гра була до 65-ої хвилини». «Потім, мабуть, скинули швидкості, думаючи про те, що за два дні нас чекає важка гра з «Барселоною», - припустив М. ЛУЧЕСКУ.

Він констатував, що його команда мала перевагу, вона створила багато гольових моментів, але використовувала їх «не завжди серйозно».

Він відзначив хорошу гру захисника Ярослава РАКИЦЬКОГО і воротаря Рустама ХУДЖАМОВА і привітав їх з дебютом у єврокубках.

«Я задоволений діями центральних захисників. Вони були зібрані, сконцентровані впродовж всієї гри, практично не припускалися помилок», - резюмував М. ЛУЧЕСКУ.