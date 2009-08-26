Харків - зразок підготовки до Євро-2012

Віце-прем`єр міністр України Іван ВАСЮНИК називає Харків зразком у мобілізації ресурсів та реалізації проектів Євро-2012 і закликає керівників приймаючих українських міст використовувати досвід столиці Слобожанщини при підготовці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії DCH, свою точку зору І.ВАСЮНИК висловив під час наради представників приймаючих міст України, яка 25 серпня пройшла у Києві.

«Харків - це зразковий приклад мобілізації ресурсів і практичної реалізації проектів Євро-2012, а також підготовки презентаційних документів, - заявив І.ВАСЮНИК.

При цьому він попросив керівників приймаючих міст «підготувати як доповнення до листів на ім’я Мішеля ПЛАТІНІ з питань розміщення ще каталоги і презентацію, як це зробив Харків».

У ході наради, йдеться у повідомленні, представники органів центральної влади неодноразово ставили Харків за приклад, зокрема, як у сфері підготовки спортивної і транспортної інфраструктури (стадіон «Металіст» буде офіційно відкритий 5 грудня, завершується монтаж металевого каркасу і ведеться укладання перекриттів нового аеровокзалу, розпочато роботи з реконструкції перону аеродромного комплексу), так і у сфері роботи з інвентаризації та модернізації готельного фонду.

У прес-службі компанії зауважили, що це вже друга впродовж літа нарада представників українських приймаючих міст Євро-2012 - Києва, Харкова, Донецька, Львова. Перша відбулась 24 липня у Харкові за сприяння генерального інвестора підготовки цього міста до Євро-2012 компанії DCH.

На нинішній зустрічі всі приймаючі міста були представлені мерами. Крім того, були присутні представники профільних міністерств (Мінспорту, Мінтрансу, Мінкультури і туризму) та Місцевого організаційного комітету Євро-2012. Єдиним приватним інвестором, який був запрошений на нараду, став генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.