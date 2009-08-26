10 забудовників готелів потребують державної підтримки (список)

У Києві 10 компаній, що здійснюють будівництво готелів до Євро-2012, потребують держпідтримки в кредитуванні їх будівництва на загальну суму 4,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час наради з підготовки інфраструктури до Євро-2012.

За його словами, проблеми кредитування необхідно вирішувати на державному рівні за рахунок впровадження спеціальної урядової програми з часткової або повної компенсації відсотків замовникам будівництва готелів.

При цьому А.ГОЛУБЧЕНКО вважає, що необхідно надати урядові гарантії з метою зменшення ризику невиплати кредитів банкам, які здійснюють кредитування будівництва готелів до Євро-2012 згідно з переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

Зокрема, держпідтримки потребують:

ТОВ «Київ Житло Інвест Менеджмент» (1,3 млрд. грн. на будівництво 5-зіркового готелю «Регент» по вул. Червоноармійська, 35-37 на 516 номерів);

ТОВ «Міжнародно-діловий центр» (309,16 млн. грн. на будівництво 5-зіркового готелю «Хілтон» по вул. Шевченка, 28-30 на 257 номерів);

ПП «Союзконтрактінвестмент» (781,52 млн. грн. на будівництво 5-зіркового готелю в готельний-офісному комплексі по вул. Набережно-Хрещатицька на 319 номерів);

ТОВ «Адеовеб» (263,21 млн. грн. на будівництво 4-зіркового готелю по вул. Гончара, 69 на 107 номерів);

ВАТ трест «Київміськбуд-1» ім. Загороднього (266,7 млн. грн. на будівництво 4-зіркового готелю Park Inn по вул. Діхтярній, 2-4 на 191 номер);

компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл» (527,3 млн. грн. на 4-зірковий готель "Русь» по вул. Госпітальній, 24 на 350 номерів);

ТОВ «Столиця-центр плюс» (32,4 млн. грн. на будівництво 4-зіркового готелю по вул. Костянтинівській, 34 на 35 номерів);

ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» (330 млн. грн. на будівництво 4-зіркового «Рояль готелю» по вул. Молодогвардійській, 32 на 160 номерів);

українсько-канадське СП «Торонто-Київ (593,07 млн. грн. на будівництво 4-зіркового готелю Holiday Inn по вул. Антоновича, 79 на 210 номерів);

ТОВ «7 днів» (65 млн. грн. на будівництво 3- зіркового готелю по просп. Червонозоряному, 114 на 250 номерів).