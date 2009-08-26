Результати матчів Ліги чемпіонів
15:12, 26 серпня 2009Футбол 2012
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Переможці першої гри підтвердили свою перевагу
Закінчилися матчі-відповіді плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.
Андерлехт - Ліон 1:3 (Перший матч 1:5)
Дебрецен - Левськи 2:0 (2:1)
Маккабі (Хайфа) - Ред Булл (Відень) 3:0 (2:1)
Атлетіко - Панатінаїкос 2:0 (3:2)
Цюріх - Вентспілс 2:1 (3:0)
Команди, виділені темним, виходять до групового турніру. Їхні опоненти переходять до групового турніру Ліги Європи.
Сьогодні будуть зіграні матчі:
Арсенал - Селтік, перший матч - 2:0
Штутгарт - Тимішоара (2:0)
Фіорентина - Спортинг (2:2)
АПОЕЛ - Копенгаген (0:1)
Олімпіакос - Шериф (2:0)
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