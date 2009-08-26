Результати матчів Ліги чемпіонів

15:12, 26 серпня 2009
Футбол 2012
0 0

Переможці першої гри підтвердили свою перевагу

Закінчилися матчі-відповіді плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

Андерлехт - Ліон 1:3 (Перший матч 1:5)

Дебрецен - Левськи 2:0 (2:1)

Маккабі (Хайфа) - Ред Булл (Відень) 3:0 (2:1)

Атлетіко - Панатінаїкос 2:0 (3:2)

Цюріх - Вентспілс 2:1 (3:0)

Команди, виділені темним, виходять до групового турніру. Їхні опоненти переходять до групового турніру Ліги Європи.

Сьогодні будуть зіграні матчі:

Арсенал - Селтік, перший матч - 2:0

Штутгарт - Тимішоара (2:0)

Фіорентина - Спортинг (2:2)

АПОЕЛ - Копенгаген (0:1)

Олімпіакос - Шериф (2:0)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter