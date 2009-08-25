Павленко: на реконструкції Олімпійського економимо до 30%

У ході реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 вдається зекономити від 5% до 30% вартості кожного виду робіт від передбачених проектом і техніко-економічним обґрунтуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

«Генпідрядник і підрядники працюють фактично на межі рентабельності», - сказав він.

За словами міністра, економити вдається за рахунок закупівлі будівельних матеріалів за цінами, нижчими від середніх по Україні, та за рахунок того, що виконавці робіт оцінюють їх за найнижчими тарифами.

Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що для «Київміськбуду» як генерального підрядника реконструкції та субпідрядних організацій реконструкція стадіону є швидше іміджевим проектом, який буде свідчити про те, що ці компанії здатні якісно і своєчасно виконати будь-які масштабні будівельні роботи.

Загалом, за інформацією міністра, на реконструкцію спорткомплексу уже витрачено близько 500 млн. грн., з яких 43 млн. грн. - на передоплату для закупівлі будівельних матеріалів.

Ю.ПАВЛЕНКО спростував будь-які закиди щодо нецільового використання коштів, зазначивши, що «за кожною копійкою, виділеною на реконструкцію НСК «Олімпійський» до Євро-2012, існує трирівневий контроль» з боку правоохоронних і контролюючих органів.

При цьому він додав, що запропонує керівництву «Кивміськбуду» оприлюднити в Інтернеті перелік виконаних під час реконструкції стадіону робіт і вказати їхню вартість.