Навіс над трибунами Олімпійського збудує компанія з Дніпропетровська

Роботи з будівництва навісу над трибунами НСК «Олімпійський» виконуватиме компанія «Майстер Профі» з Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

«Після перевірки усіх можливостей, заявок, підтвердження спроможності виконання цих робіт сьогодні НСК «Олімпійський» як головний замовник реконструкції надав погодження субпідрядника на виконання робіт «Конструкція навісу над трибунами» переможцю тендера, проведеного «Київміськбудом», - компанії «Майстер Профі», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

При цьому він додав, що «Київміськбуд» як генеральний підрядник реконструкції провів тендер відповідно до чинного законодавства.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що цього тижня Мінспорту має намір завершити затвердити графік робіт з будівництва навісу і розпочати їх, як і передбачено проектом, вже у серпні.

При цьому він зауважив, що головним ризиком є час, оскільки виробництво усіх складових технологічно триває від 3 до 7 місяців.

Стосовно самого навісу, за словами міністра, це одна з головних складових нового сучасного НСК «Олімпійський». Він наголосив, що згідно з вимогами УЄФА, для комфорту глядачів усі трибуни стадіону повинні бути захищені навісом.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, навіс складатиметься із залізобетонного каркасу та вантово-мембранної конструкції. Ця конструкція буде складатися із 80 металевих колон вагою близько 4 тис. тонн та мембрани вагою близько 1 тис. тонн.

При аналізі другого ярусу трибун стадіону, повідомив Ю.ПАВЛЕНКО, було зроблено висновок, що він не витримає такої ваги, тому виникла потреба у додатковому будівництві залізобетонного каркасу. Саме цей каркас і буде зводити дніпропетровська компанія.

Мембрану і ванти, сказав міністр, можуть встановлювати лише три компанії у світі, тому генпідрядник буде залучати іноземні компанії до цієї справи.

На сьогодні, наголосив Ю.ПАВЛЕНКО, загалом всі графіки реконструкції НСК «Олімпійський» дотримуються, і це надає впевненості у тому, що Україна прийматиме Євро-2012, а фінал турніру пройде у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня «Київміськбуд» оголосив про перемогу дніпропетровської компанії «Майстер Профі» на виконання робіт з будівництва навісу на трибуни НСК «Олімпійський».

Після цього інші учасники тендеру звернулися зі скаргами до Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, вимагаючи визнати результати конкурсу недійсними.