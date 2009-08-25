Реконструкцію НСК «Олімпійський» можна подивитися в Інтернеті

Сьогодні розпочалась он-лайн-трансляція в мережі Інтернет реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

«Віднині кожен бажаючий як в Україні, так і за її межами може стежити у режимі реального часу за ходом робіт на НСК «Олімпійський», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, мета встановлення відеонагляду за роботами на стадіоні – це надання можливості кожному українцю впевнитися у тому, що до Євро-2012 Україна готується день і ніч і що чемпіонат відбудеться на найвищому рівні.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що трансляція здійснюється з 4-х камер, розташованих на навколишніх будівлях. Вони встановлені таким чином, щоб можна було побачити загальний вигляд будівництва і окремі його ключові ділянки.

В подальшому, додав міністр, буде встановлено ще одну відеокамеру, і їхнє розташування буде змінюватися залежно від зміни обсягів та актуальності будівництва стадіону.

Он-лайн-трансляцію організовано компанією «Українські новітні телекомунікації», за словами міністра, безкоштовно. Він зазначив, що на виконання усіх робіт з бюджету не витрачено жодної копійки.

Разом з тим, на думку Ю.ПАВЛЕНКА, таким чином компанія отримає рекламу і підтвердження своїх можливостей, взявши участь у підготовці до Євро-2012. Спостерігати за ходом робіт можна, відвідавши сайт http://video.untc.net/euro-2012.

Генеральний директор «Українських новітніх телекомунікацій» Олександр ЗАВЕДЕЯ повідомив, що на створення системи відеонагляду за будівництвом стадіону, включаючи її проектування, технічні експертизи місць встановлення камер, монтаж, побудову каналів передачі даних і забезпечення он-лайн-трансляції знадобилося всього 5 днів.

Відповідаючи на запитання щодо вартості встановленої відеосистеми, він зауважив, що технічна складова коштує близько 25 тис. дол. США. Разом з тим, додав він, вартість інтелектуальної складової – роботи інженерів, програмістів компанії, не підраховували. За словами О.ЗАВЕДЕЯ, головним чинником є можливість долучитися до підготовки до Євро-2012.