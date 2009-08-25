Васюник: визначення механізму фінансування не вплине на ЧЄ-12

Віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК впевнений, що ситуація навколо визначення механізму фінансування заходів підготовки країни до проведення фіналу Євро-2012 є “робочим моментом”, який в цілому не вплине на загальний процес підготовки України до чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

На запитання, як вплине подолання Верховною Радою вето Президента України на зміни до закону про держбюджет щодо фінансування заходів до Євро-2012, І.ВАСЮНИК відповів: "Ситуація з вето, насправді, і дискусія навколо цього питання, не сприяють формуванню позитивного сигналу щодо відсутності проблем з фінансуванням, тому що, з однієї сторони, по суті, фінансування є, а з іншої – уже два місяці в Україні ведеться дискусія щодо альтернативного джерела фінансування”.

За словами І.ВАСЮНИКА, “уряд України за погодженням і за безпосередньої участі Президента, а також Національного банку має реальний і діючий механізм фінансування програми підготовки України до Євро-2012”.

“Я стверджую: зараз існує реальний механізм і не треба робити жодних кроків, які б цей механізм порушили. На превеликий жаль, дискусія навколо джерел фінансування всередині країни між основними гілками влади чи не вперше за останній період показала, що немає спільної думки між Президентом України, головою Верховної Ради і між урядом України. Це не зовсім позитивний сигнал. Але я переконаний, що це робочі моменти, які загалом не вплинуть на загальний процес підготовки та фінансування до проведення чемпіонату”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Президент заветував зміни до закону про держбюджет щодо фінансування заходів до Євро-2012, ухвалений парламентом 1 липня.

21 серпня Верховна Рада подолала вето Президента.