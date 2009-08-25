Михайличенко оприлюднив склад збірної на матчі у вересні

Сьогодні головний тренер національної збірної України з футболу Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО оприлюднив список 22-х футболістів, викликаних для підготовки до матчів відбірного циклу Чемпіонату світу 2010 року проти команд Андорри та Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, у збірній знову з’являться голкіпер «Динамо» Олександр БОГУШ, півзахисник раменського «Сатурна» Євген ЛЕВЧЕНКО і нападник «Ліверпуля» Андрій ВОРОНІН.

Також у списку з’явились двоє новачків − захисник донецького «Шахтаря» Василь КОБІН та атакуючий півзахисника київського «Динамо» Андрій ЯРМОЛЕНКО. Порівнянні з переліком футболістів, які запрошувалися на нещодавню товариську гру з Туреччиною, відсутній хавбек «Дніпра» Максим КАЛИНИЧЕНКО.

Водночас, наголошують у ФФУ, остаточний список гравців стане відомим лише після поєдинків шостого туру чемпіонату України та єврокубкових випробувань вітчизняних клубів.

На тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі збірна збереться у вівторок, 1 вересня. Того ж дня о 16.30 розпочнеться прес-конференція О.МИХАЙЛИЧЕНКА, після якої журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та відвідати традиційне відкрите тренування.

Склад національної збірної: воротарі: Андрій П’ЯТОВ («Шахтар»), Станіслав БОГУШ та Олександр ШОВКОВСЬКИЙ (обидва − «Динамо»); захисники: Віталій МАНДЗЮК («Динамо»), Василь КОБІН, Олександр КУЧЕР, В’ячеслав ШЕВЧУК і Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ (усі − «Шахтар»), Андрій РУСОЛ («Дніпро»), Григорій ЯРМАШ («Ворскла»); півзахисники: Олексій ГАЙ («Шахтар»), Олег ГУСЄВ і Андрій ЯРМОЛЕНКО (обидва − «Динамо»), Євген ЛЕВЧЕНКО («Сатурн», Росія), Сергій НАЗАРЕНКО і Руслан РОТАНЬ (обидва − «Дніпро»), Анатолій ТИМОЩУК («Баварія», Німеччина); нападники: Андрій ВОРОНІН («Ліверпуль», Англія), Володимир ГОМЕНЮК («Дніпро»), Артем МІЛЕВСЬКИЙ («Динамо»), Євген СЕЛЕЗНЬОВ («Дніпро»), Андрій ШЕВЧЕНКО («Челсі», Англія).

Як повідомлялось, матчі відбірного циклу до Чемпіонату світу з футболу 2010 року проти команд Андорри та Білорусі відбудуться відповідно 5 вересня у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського (початок − о 17.00) та 9 вересня у Мінську (початок − о 20.00).