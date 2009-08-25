Ахметов назвав три хвилюючі дати

Президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ вважає, що гра у відповідь його команди з турецьким «Сівасспором» 25 серпня в Донецьку за вихід до Ліги Європи УЄФА «дуже важлива».

Про це він сказав на відкритому тренуванні команди 24 серпня, повідомили в прес-службі клубу.

«Гра з «Сівасспором» для нас дуже важлива. Ми повинні грати в Лізі Європи», - сказав президент «Шахтаря».

Він висловив жаль, що «гірники» не змогли пробитися в груповий турнір Ліги чемпіонів, і підкреслив, що «тепер завдання - гідно виступити в Лізі Європи».

«За великим рахунком, не так важливо, де грати, а важливо, куди ми у результаті дійдемо, - пояснив Р. АХМЕТОВ, - «Шахтар» ставить перед собою амбітні цілі: потрапити в цей європейський турнір і далі добиватися в ньому великих успіхів».

Він акцентував, що «Сівасспор» - команда непроста, тому нам потрібно налаштовуватися на серйозну гру». «Звичайно, у нас великі шанси вийти в груповий турнір (у першому матчі в Туреччині «гірники» виграли з рахунком 3:0 – УНІАН). Але все одно, вважаю, не можна розслаблятися, треба бути до кінця сконцентрованими», - переконаний президент «Шахтаря».

Кажучи про заплановану гру «Шахтаря» з іспанською «Барселоною» за Суперкубок Європи 28 серпня, Р. АХМЕТОВ відзначив, що ця зустріч «дуже важлива і престижна і, мабуть, не вимагає додаткової мотивації для футболістів». «Всі ми, образно кажучи, в залі очікування Суперкубка УЄФА. Сподіватимемося, що гравці покажуть свої кращі якості і зроблять все можливе і неможливе, щоб завоювати цей почесний трофей», - висловив сподівання Р. АХМЕТОВ.

На прохання журналістів «розподілити пріоритети на найближчу перспективу», він відповів, що таких пріоритетів три: «25 серпня - дуже важливо пройти далі в Лізі Європи, 28 серпня - гра на Суперкубок УЄФА - дуже важливо, щоб ми зробили все можливе для його завоювання, і 29 число - відкриття «Донбас Арени».

«Це дуже хвилююча дата, і ми прикладемо всі зусилля, щоб уболівальникам і всім гостям сподобалося це велике свято», - резюмував Р. АХМЕТОВ.