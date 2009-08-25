Мінспорту розраховує до 1 вересня отримати кошти на стадіони до Євро

Міністерство сім’ї, молоді та спорту розраховує, що до 1 вересня буде отримано доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для початку бюджетного фінансування реконструкції стадіонів у Львові та Харкові у рамках підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на робочій нараді в Києві заступник міністра сім’ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ.

За його словами, розроблено новий порядок використання коштів стабілізаційного фонду державного бюджету для потреб будівництва зазначених об’єктів.

Так, сказав Р.КАРАНДЄЄВ, у 2009 році кошти стабфонду використовуватимуться на підставі укладених інвестиційних договорів, у які буде включено умови «щодо формування за рахунок майна, створеного в результаті використання цих коштів, частки держави у статутному капіталі суб’єкта господарювання – власника стадіону».

Р.КАРАНДЄЄВ повідомив, що проекти відповідних угод направлені проектним командам стадіонів Львова та Харкова.

«Ми сподіваємось, що вже протягом цього тижня ці угоди будуть підписані, і це дозволить нам продовжити роботи з прискорення початку бюджетного державного фінансування у Харкові та Львові. Ми сподіваємось, що до кінця тижня ми отримаємо відповідне доручення прем’єр-міністра», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера Львова Андрія САДОВОГО, уряд пообіцяв до кінця цього року виділити зі спецфонду держбюджету 100 млн. грн. на реконструкцію стадіону, де будуть проходити змагання Євро-2012. На стадіон у Харкові передбачається виділити з держбюджету 206,6 млн. грн.