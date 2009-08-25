КМДА домовилась про вилучення землі довкола ”Олімпійського”

Київська міська державна адміністрація підписала меморандум з приватними компаніями «Урал» та «Інтерспорт» про вилучення у них землі поблизу національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час виїзної наради на НСК «Олімпійський».

Відповідаючи на запитання щодо вирішення питання із землею, яка прилягає до стадіону, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: «Вже вирішено. Підписаний меморандум. Як адміністрація, ми з ними домовились і підписали меморандум… Щодо земельних ділянок, ми домовились і підписали. Ті питання, які відносяться до компетенції КМДА, вирішені повністю».

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Президент Віктор ЮЩЕНКО під час наради з питань підготовки Києва до проведення фіналу Євро-2012 доручив столичній міськдержадміністрації та Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту вирішити питання про вилучення з використання у комерційних структур двох земельних ділянок площею орієнтовно 9 га, що прилягають до території НСК «Олімпійський».

У свою чергу, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що існують проблеми із земельними ділянками комерційних підприємств «Урал» і «Інтерспорт», які знаходяться на території НСК «Олімпійський».

Як пояснив, у свою чергу, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, йдеться про відчуження близько 9 га землі приватним власникам (ВАТ «Урал» і ВАТ «Інтерспорт»), угоди на оренду з якими було підписано в 2004 році.