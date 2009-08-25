Директор PL.2012: Україна і Польща працюють єдиною командою

Зустрічі представників приймаючих міст сприятимуть створенню єдиної польсько-української команди з підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор PL 2012 Марчин ГЕРРА у Харкові під час наради представників приймаючих міст України і Польщі, присвяченої обговоренню питань підготовки і проведення Євро-2012.

М.ГЕРРА високо оцінив значення наради у Харкові, наголосивши, що саме такими постійними зустрічами, де відбувається обмін досвідом, спільною роботою українці та поляки зможуть довести не на словах, а на ділі, що єдина команда з підготовки до Євро-2012 існує і працює.

За словами директора PL 2012, напередодні він побував у всіх українських приймаючих містах – діставався потягом, літаком, автомобілем – і з приємністю помітив значні зрушення. «У всіх містах помітне прискорення робіт. Видно, наскільки оновлена і буде ще модернізована інфраструктура. А спільна робота дозволить відпрацювати систему комунікації між містами, що приймають Євро-2012 в Україні і в Польщі», - сказав М.ГЕРРА.

У ході зустрічі, яка відбулась 22 серпня, представники Харкова, Києва, Донецька і Львова, а також Варшави, Вроцлава, Гданська і Познані розповіли про хід підготовки до Євро-2012 у своїх містах, поділилися досвідом вирішення проблем у ході реалізації проектів.

Виступаючи перед учасниками зібрання, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН зазначив, що, з його точки зору, помітна «висока динаміка міст», а говорячи про столицю Слобожанщини, висловив упевненість, що «всі об’єкти Харкова будуть готові у чітко обумовлені терміни». «Ми зробимо все, щоб матчі відбулися у чотирьох українських і чотирьох польських містах», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, представники міст України та Польщі, що готуються до проведення Євро-2012, 22 серпня у Харкові підписали меморандум, яким внесли доповнення до Декларації про створення Ради міст Євро-2012.

Представники міст домовилися, зокрема, скоригувати спільні дії для якнайефективнішої реалізації вимог УЄФА щодо інфраструктури приймаючих міст на принципах відкритості та рівноправності учасників підготовчого процесу.

Наступну робочу зустріч домовлено провести у січні 2010 року.