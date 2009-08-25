У Харкові оновлений ”Металіст” відкриють 5 грудня

Офіційне відкриття реконструйованого до Чемпіонату Європи з футболу-2012 стадіону «Металіст» у Харкові відбудеться достроково, 5 грудня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Харкова Михайло ДОБКІН під час наради 22 серпня представників приймаючих міст України і Польщі, присвяченої питанням підготовки і проведення фінального турніру Євро-2012.

«5-го грудня буде офіційно відкрита головна спортивна арена Слобожанщини», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він повідомив, що на відкриття стадіону «Металіст» будуть запрошені представники всіх приймаючих міст України і Польщі.

Свою упевненість у достроковому завершенні реконструкції стадіону «Металіст» висловив і президент компанії DCH, основний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.