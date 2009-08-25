Ліверпуль не хоче відпускати Вороніна
12:24, 25 серпня 2009Футбол 2012
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Герта здалася?
Генеральний менеджер берлінського клубу "Герта" Міхаель Прітц розповів про переговори з Ліверпулем на предмет переходу Андрія Вороніна.
"Після переговорів з "Ліверпулем" ми залишаємося реалістами, англійський клуб чітко дав зрозуміти, що не збирається ані продавати Вороніна, ані відпускати його в чергову оренду".
"Факт залишається фактом, зараз українець має ігрову практику в "Ліверпулі", і нам можна забути про спроби отримати його", - Прітц.
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