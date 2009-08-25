У Львові затримку будівництва стадіону пояснюють адаптацією проекту

Затримка з будівництвом стадіону до Євро-2012 у Львові викликана адаптацією австрійського проекту до українських стандартів будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні у Києві.

Він зазначив, що проект розробляла австрійська компанія, враховуючи європейські норми будівництва і використання будівельних матеріалів. Будує ж стадіон, нагадав мер, українська будівельна компанія «Азовінтекс». Саме тому, за словами А.САДОВОГО, «пішов певний час на узгодження проекту з українськими реаліями».

Станом на сьогодні, запевнив А.САДОВИЙ, будівництво стадіону не припиняється, а усі свої дії генпідрядник погоджує з УЄФА. Як зазначив мер, таким чином, вдасться уникнути будь-яких відхилень від вимог європейського футбольного союзу.

А.САДОВИЙ повідомив, що кошторис будівництва стадіону на сьогодні визначено у межах 610 млн. грн. Фінансування здійснюється виключно з бюджету міста. Сьогодні це 300 млн. грн., отриманих Львовом від реалізації емітованих містом облігацій. Він також висловив сподівання, що уряд виконає свою обіцянку і до кінця року Львів отримає 100 млн. грн. з державного бюджету на будівництво стадіону.

Підбиваючи підсумки, А.САДОВИЙ наголосив, що нинішня затримка не є критичною, зараз фінансування проекту є стабільним згідно з актами виконаних робіт. Він підкреслив, що будівництво спортивної арени ведеться у три зміни цілодобово, і висловив упевненість, що новий стадіон до Євро-2012 у Львові буде готовий до кінця 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, аналізуючи стан будівництва стадіону у Львові, віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК повідомив про майже тримісячну затримку з виконанням цього проекту.

Після цього генпідрядник «Азовінтекс» переглянув графіки будівництва і пообіцяв розпочати цілодобове будівництво стадіону з тим, щоб до 30 листопада вийти на затверджений УЄФА графік.