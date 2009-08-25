На 12.00 перенесено прес-конференцію в КМДА з Євро-2012

З 13.00 на 12.00 перенесено прес-конференцію в Київський міськдержадміністрації учасників розширеної наради з підготовки міст до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА Галина РУСИН.

Раніше повідомлялося, що прес-конференція мерів чотирьох міст, що прийматимуть Євро-2012, та керівників областей мала відбутися у Київській міській державній адміністрації о 13.00.