У Києві проходить нарада керівників міст, що прийматимуть Євро-2012

У Києві під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА розпочалася нарада мерів міст і керівників областей, що прийматимуть Євро-2012, присвячена аналізу стану підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході, що розпочався з відвідання НСК «Олімпійський», беруть участь міські голови Києва, Львова, Одеси і Донецька, голови облдержадміністрацій та керівництво Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

У вступному слові І.ВАСЮНИК нагадав, що сьогодні фактично вже проминула половина терміну після засідання Виконкому УЄФА 13 травня, коли були визначені міста, що прийматимуть Євро-2012.

Віце-прем’єр наголосив, що за цей період в Україні зроблено дуже багато, і протягом останніх трьох місяців досягнуто значних результатів у підготовці інфраструктури майбутнього турніру. Він підкреслив, що остаточне рішення по українських містах УЄФА винесе 10 грудня.

І.ВАСЮНИК також повідомив, що минулого тижня, під час відвідання НСК «Олімпійський» директором турніру Мартіном КАЛЛЕНОМ, останній зазначив, що він перебуває на головній арені Євро-2012. І.ВАСЮНИК зауважив, що ці слова були сказані представником УЄФА не тому, що так хоче українська сторона, а тому, що сьогодні цсі графіки і терміни реконструкції спорткомплексу виконуються.

І.ВАСЮНИК також зазначив, що сьогодні відбудеться уже друга подібна нарада, і висловив сподівання, що за її результатами вдасться знайти вирішення проблемних питань у кожному з чотирьох приймаючих міст України.

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, зі свого боку, наголосив, що на НСК «Олімпійський» графік реконструкції виконується без затримок і збоїв, а фінансування робіт стабільне і в повному обсязі. Саме тому він переконаний, що фінальний матч Євро-2012 відбудеться у Києві.