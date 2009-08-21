Кабміну заборонили використовувати не за призначенням кошти ЧЄ-12

Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів України забезпечити неухильне виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" в частині порядку визначення переліку об’єктів, заходів та обсягів бюджетних коштів, які будуть спрямовані на їх виконання за рахунок бюджетної програми "Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови “Про деякі питання забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України» проголосували 385 народних депутатів з 408 зареєстрованих в сесійній залі.

ВР постановила звернути увагу Кабінету міністрів України на неприпустимість нецільового використання бюджетних коштів, передбачених Законом України “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року. З метою забезпечення системного контролю за використанням бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми "Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650 000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові" Державному казначейству України щоквартально (не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом) доручено надавати Верховній Раді України, Кабінету міністрів України та Рахунковій палаті інформацію про використання зазначених бюджетних коштів в розрізі відповідних головних розпорядників коштів державного бюджету, заходів та об’єктів. Рахунковій палаті доручено забезпечити постійний контроль за використанням зазначених бюджетних коштів та щоквартально інформувати Верховну Раду України про його результати.

Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року.