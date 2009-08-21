Громадяни позитивно оцінюють отримання Україною права на ЧЄ-12

Більше половини громадян України позитивно оцінюють отримання нашою державою права на проведення Євро-2012.

Про це свідчать презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН результати проведеного Інститутом ім. Горшеніна всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна. Повноліття».

Так, 59,4% опитаних засвідчили позитивне ставлення до цієї події. Майже чверть респондентів (24,5%) висловили нейтральну позицію.

Про негативну оцінку заявили лише 8,3% опитаних громадян, а ще у 7,9% виникли труднощі з відповіддю.

Інститут ім. Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Україна. Повноліття» з 10 по 18 серпня. Всього, згідно з всеукраїнською вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.