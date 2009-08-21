У Львові розібралися з землею аеропорту

Кошти за викуп земельних ділянок для потреб аеропорту "Львів” надійшли на рахунки їх нинішніх власників - мешканців с. Сокільники Пустомитівського району Львівщини.

Як повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації, загалом в плату за понад 17 га земель перераховано 5 млн. 100 тис. грн.

Викуплені земельні ділянки будуть передані у постійне користування ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» для його належної підготовки до Євро-2012.

Як розповів голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ, усі мешканці с. Сокільники, власники земельних ділянок навколо злітної смуги аеропорту, згодилися на викуп цих ділянок для суспільних потреб.

«Сьогодні гроші надійшли на рахунок власників, питання закрите. Усі роботи, пов’язані із підготовкою Львівського аеропорту до Євро-2012 ведуться згідно з наданим УЄФА графіком», - наголосив керівник області.

Як повідомляв УНІАН, для потреб аеропорту і його якісної підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року передбачалося викупити 17,2184 га земель у 41-го мешканця с.Сокільники. Ці землі необхідні, в першу чергу, для подовження існуючої злітно-посадкової смуги з тим, щоб аеропорт міг приймати важкі літаки міжнародних авіаліній типу “Боїнг” та “Аеробус”.