Сьогодні ВР долатиме вето Ющенка на закон про фінансування Євро-2012

Сьогодні, 21 серпня, відбудеться позачергова сесія парламенту.

За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, до порядку денного включено два питання. Перше стосується пропозицій Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012.

Друге питання, додав В.ЛИТВИН, стосується пропозицій Президента щодо закону про внесення змін до закону про президентські вибори. Разом з тим, наголосив В.ЛИТВИН, існує певна колізія, оскільки даний закон ще не заветований Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ зібрала 151 підпис для проведення 21 серпня позачергової сесії Верховної Ради.