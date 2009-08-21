Держкомзем взявся за землеустрій аеропорту ”Бориспіль”

Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзем) від 17 серпня ц.р. створено спільну робочу групу Держкомзему і державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомзему, створення групи сприятиме аеропорту в проведенні інвентаризації та розробці технічної документації із землеустрою щодо оформлення земельних ділянок в постійне користування, а також у вирішенні інших питань, пов`язаних із врегулюванням земельних відносин і захистом державних інтересів.

До цієї роботи будуть залучені головний і регіональні науково-дослідні та проектні інститути землеустрою. Групу очолив керівник Головного управління Держкомзему в Київській області Євген КУЗЬМЕНКО.

Як говориться в повідомленні, в рамках реалізації Державної програми розвитку міжнародного аеропорту “Бориспіль” на період до 2020 року і заходів щодо підготовки до Євро-2012 повноцінна реалізація права постійного користування земельними ділянками значно підвищить інвестиційну привабливість аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству транспорту і зв`язку прийняти на свій баланс ряд земельних ділянок аеропорту «Бориспіль».

«Міністерство транспорту і зв`язку має взяти на свій баланс ті земельні ділянки аеропорту «Бориспіль», які відповідно до рішення Верховного Суду було повернуто державі як незаконно відчужені приватним структурам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. У 2003 році розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації земельну ділянку біля Міжнародного аеропорту «Бориспіль» площею 32 га було передано в оренду авіакомпанії «АероСвіт» на 49 років.

З весни 2005 року ведуться судові тяжби між аеропортом і авіакомпанією «АероСвіт» щодо договорів купівлі-продажу майна аеропорту «Бориспіль» і земельних ділянок.

9 березня 2006 року Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання прокуратури Києва і Київської області, а також касаційну скаргу ДМА «Бориспіль» на рішення Київського міжобласного апеляційного господарського суду, який 13 жовтня 2005 року визнав законність землевідведення, оренди і подальшого викупу «АероСвітом» 32 га стратегічних земельних ділянок ДМА «Бориспіль» і придбання у аеропорту майна, розташованого на цій землі. «АероСвіт» оскаржив це рішення у Верховному Суді.

Навесні 2008 року Верховний Суд залишив у силі рішення Вищого господарського суду від 9 березня 2006 р. і Господарського суду Київської області, які передбачали визнання недійсними договори купівлі-продажу майна і землі площею 32 га аеропорту «Бориспіль» компанією «АероСвіт».

Кабінет Міністрів України розпорядженням N 813-р від 26 вересня 2007 р. визнав за необхідне відновити будівництво терміналу «АероСвіту» в міжнародному аеропорту «Бориспіль» і за доцільне позасудове врегулювання земельних і майнових спорів. Зокрема, для розв’язання конфлікту передбачається передати аеропорту «Бориспіль» земельну ділянку «АероСвіту» площею 2,7552 га (разом з твердим покриттям і зеленими насадженнями), що межує з привокзальною площею терміналів B і C. Водночас ділянки землі (1,37 га і 0,6664 га) в межах перону M вирішено передати від аеропорту авіакомпанії. При цьому земельна ділянка площею 7,3182 га, яку орендує «АероСвіт», використовуватиметься в спільній діяльності аеропорту і компанії.

Судові тяжби "АероСвіту" і "Борисполя" тривають досі.