Донецький «Шахтар» перевірили на свинячий грип просто в аеропорту

Команді донецького футбольного клубу «Шахтар» влаштували медичний огляд в аеропорту турецького міста Сівас.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», 19 серпня, після прильоту команди до аеропорту Сіваса, на борт літака піднялися медичні працівники в масках і гумових рукавичках і спеціальними електронними термометрами зміряли температуру кожного члена делегації, прикладаючи термометри до лоба. Крім того, всім членам делегації були роздані спеціальні бланки, в яких попросили зазначити, чи мали гості з Донецька контакти з хворими на свинячий грип. Тільки після виконання цієї процедури пасажирам було дозволено вийти з літака для проходження прикордонного і митного контролю.

Як відомо, сьогодні «Шахтар» зіграє з місцевим клубом «Сівасспор» перший матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи.