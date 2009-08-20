Ющенко знову сказав, що проти закону про фінансування Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підтримує ініціативу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо перерозподілу прибутків Національного банку на фінансування ряду програм, у тому числі підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав 19 серпня на прес-конференції у Великих Сорочинцях Полтавської області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що негативно ставиться до законопроекту, який уряд пропонує розглянути Верховній Раді на позачерговій сесії 21 серпня, щодо перерозподілу 10 млрд. прибутків НБУ на фінансування Євро-2012.

«Я ніколи не підтримаю цього рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що не виключає свого звернення до Конституційного Суду з цього приводу, якщо парламент все ж ухвалить цей законопроект, а потім подолає президентське вето.

В.ЮЩЕНКО розцінює цю пропозицію уряду як непрофесійний крок. «Хтось хоче залатати професійні прорахунки, які були допущені при формуванні бюджету, і замінити фінансування державних програм емісією грошей», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кошти необхідно «брати з економіки, а не в НБУ».